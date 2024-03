Accerchiati e rapinati fuori dalla discoteca. Arrestati dai carabinieri due giovani di 19 anni

(Di venerdì 8 marzo 2024)daidi Saronno su mandato della Procura della Repubblica di Varese, duedi 19, di Albizzate e Solbiate Arno per rapina aggravata in concorso. I fatti risalgono al mese di settembre dello scorso anno quando nei pressi dellaNew Dancing a Venegono Inferiore quando dueappena usciti dal locale sono stati avvicinati eda un gruppo di circa 15-20 ragazzi che chiedevano loro del denaro. Di fronte a loro rifiuto, sono stati aggrediti con calci e pugni, una delle vittime colpita anche con un sasso alla testa con violenza. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, alla fine della violenta aggressione, dal gruppo sono riusciti ad impossessarsi di una catenina in oro e un telefono cellulare, poi restituito ...

