Accademia di Morciano | risultati positivi all’ultimo raduno

(Di venerdì 8 marzo 2024) Ottimo rendimento degli atleti dell’Pugilistica Valconca dialdi Reggio Emilia dello scorso weekend. Alessandro Curri, junior 75 kg, ha vinto ai punti contro Damylo Senko. Diego Manca, junior 60 kg, ha colto il successo, sempre ai punti, su Hamza Bhrouz. Per entrambi accesso ai nazionali di categoria. Infine Yassir El Haman, youth 75 kg, che ha da poco iniziato ad allenarsi nella palestra dell’. Per lui la vittoria nella finale per il titolo regionale esordienti contro Lorenzo Battistelli. L’Pugilistica Valconca e annuncia una riunione nella palestra comunale disabato 16 marzo: "La Notte del ring" in occasione della Fiera di San Gregorio. A partire dalle 18.