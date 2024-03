Abuso d’ufficio | Cantone | “L’abrogazione? Credo sia una delle riforme peggiori Così nessuna tutela sul conflitto d’interessi”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 8 marzo 2024) “La normativa relativa ai reati di pubblica amministrazione non ha nulla di sistematico e si è stratificata senzalogica, tra continue, troppe modifiche, e con dosimetriepene (le quantificazionicondanne, ndr) senza alcuna razionalità tra reato e reato. Quanto aldell’, mi asterrò da valutazioni, ne penso tutto il male possibile”. Pensieri e parole in sintesi del procuratore di Perugia Raffaele, già presidente dell’Anac, che impiega solo quindici minuti per fotografare e denunciare la scarsa qualità del sistema penale italiano quando esce dal terreno della criminalità comune emafie per affrontare i reati dei colletti bianchi.ha parlato durante un convegno ...