Abusi sulle donne all’Università Statale di Milano | segnalati centinaia di casi di stalking e violenze sessuali

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 8 marzo 2024) Anche nell’università, come nel mondo del lavoro,e molestiesono sistematici. Questo avviene ad ogni livello benché le categorie più colpite siano quelle più “precarie”: assegniste, borsiste, specializzande e dottorande. Sono per lo più, ma non solo. Da un questionario somministrato ddegli Studi dia tutte le componenti dell’ateneo – studenti, docenti, amministrativi – sono emersididi. Al sondaggio anonimo sono state fornite 5.244 risposte valide e i numeri delle molestie segnalate sono significativi: 218compiute al di fuori dell’ateneo ma con persone con cui ...