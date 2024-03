Abruzzo | Siracusano FI | a sinistra si vergognano di considerarsi alleati’

(Di venerdì 8 marzo 2024) Roma, 8 mar. (Adnkronos) – ?Il centroinsi presenta con un campo larghissimo, e poi i singoli partiti sidegli alleati. Sono insieme nelle schede elettorali e poi nella migliore delle ipotesi si ignorano. Il centrodestra è unito, compatto su Marco Marsilio, rivendichiamo il buon lavoro fatto dal governatore in questi anni e siamo certi che domenica vincerà per il bene dell?e degli abruzzesi?. Lo ha detto Matilde, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento e deputata di Forza Italia, intervenendo a ?Start?, su SkyTg24. L'articolo CalcioWeb.

Fi: Siracusano, 'siamo orgogliosi di rappresentare in Italia valori Ppe': Roma, 8 mar. (Adnkronos) - “Il Partito popolare europeo è centrale in Europa, e Forza Italia è centrale all’interno del Ppe. Al Congresso di Bucarest il nostro leader Antonio Tajani ha fatto uno strao ...affaritaliani

Fiorello non la manda proprio giù: attacca il collega senza peli sulla lingua, la pensano tutti come lui: Fiorello stavolta non la manda giù e decide di attaccare il collega senza peli sulla lingua. Tantissimi la pensano come lui: le sue parole.abruzzo.cityrumors

Tumori alla vescica e valutazione rischio, incontro Univaq: Un incontro sulla valutazione del rischio nel trattamento del tumore alla vescica è in programma all'Università dell'Aquila mercoledì 6 marzo alle 9 nell'aula magna 'Alessandro Clementi' del dipartime ...ansa