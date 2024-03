Abruzzo | Silvestri M5S | ' con D' Amico per voltare pagina'

(Di venerdì 8 marzo 2024) Roma, 8 mar. (Adnkronos) - "L'orgoglio abruzzese è fatto di tradizioni e bellezze, di mare e monti. In questa bellissima terra abbiamo ascoltato le voci dei cittadini, di chi ha patito cinque anni di malgoverno targato centrodestra. Curarsi è ormai un lusso, le infrastrutture e i piani di mobilità sono fermi. C'è bisogno di aria nuova, di, di ridare l'agli abruzzesi. Forza Luciano D'!". Così il capogruppo M5S alla Camera, Francesco, su Fb.

“Vieni a ballare in Abruzzo”. Le elezioni Altro che politica, sono il più grande spot per una regione (finora) senza turismo: Una regione che nessuno si fila è al centro della resa dei conti tra il governo di Giorgia Meloni e l’ipotesi di un campo ancora più largo: si tratta dell’Abruzzo. Nel corso degli anni si sono fatti g ...mowmag

Su Aspides è passata la linea del M5S. Col Pd Ci sono differenze. Parla Silvestri: “La convergenza su temi così importanti è sempre una bella notizia, ma non dobbiamo nasconderci. In politica estera tra noi e il Pd ci sono delle differenze”. Lo dice a Formiche.net il capogruppo del ...formiche

Il fortino in Abruzzo traballa: Meloni si mobilita per Marsilio: Il centrodestra al completo a Pescara per salvare la regione simbolo di FdI. Ma è testa a testa. Il presidente uscente, detto “il lungo”, deve fare i conti con le liti interne e teme l’effetto Sardegn ...editorialedomani