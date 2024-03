Abruzzo | D' Amico | ' vincerò con più del 52%'

(Di venerdì 8 marzo 2024) Roma, 8 mar. (Adnkronos) - "La destra è sempre convinta di cose che vengono smentite, oltre che dalla storia, anche dalla cronaca e domenica sera la cronaca smentirà Marsilio. Sarà difficile avere subito i risultato. Io credo non si saprà prima delle 3, le 4 del mattino". Così Luciano D', candidato presidente indel centrosinistra, a un Giorno da Pecora su Rai Radio 1. Quale percentuale prevede? "Non saprei, direi più del 52%, non è da escludere".

Abruzzo : D’Amico - ‘mi taglio la barba anche io se vinco’. Roma, 8 mar. – (Adnkronos) – In caso di vittoria alle elezioni in Abruzzo , Marsilio si è detto pronto a un fioretto: tagliarsi la barba . E il suo sfidante, ... (calcioweb.eu)

Regionali Abruzzo - l’assenza del voto disgiunto sarà determinante nella sfida tra Marsilio e D’Amico. "Se c'era il disgiunto avevamo già la vittoria in tasca", sussurra un dirigente dem. La legge elettorale regionale in Abruzzo , non prevede la possibilità del ... (fanpage)

Conte in Abruzzo per sostenere D’Amico : “Si può scrivere una pagina nuova e colpire il governo. Qui dal centrodestra false promesse”. “Sicuramente qui si può scrivere una pagina nuova per quanto riguarda il governo regionale ed è evidente che se si scrive una pagina di rinnovamento questo ... (ilfattoquotidiano)

D'Amico "Abruzzo non è fortino Meloni, vogliamo Regione inclusiva": MILANO (ITALPRESS) - Un Abruzzo 'inclusivo, solidale, e che non abbia paura di guardare al futuro. In 5 anni di governo della Regione ...notizie.tiscali

“CON D’Amico ANDREBBE AL POTERE UN CAMPO CONFUSO”, BIONDI, “CON MARSILIO CONTINUITA’ E COMPETENZA”: Io però faccio una analisi: l’Abruzzo innanzitutto rispetto al piano di riordino della rete ospedaliere da D’Alfonso quando era commissario, ha oggi 180 posti letto in più, e sono state individuate ...abruzzoweb

REGIONALI: D’Amico, “MIA NON E’ CANDIDATURA CONTRO, ABBIAMO E IDEE E CAPACITÀ PER BENE DELL’Abruzzo”: Lo ha detto il candidato del centrosinistra per la presidenza dell’Abruzzo, Luciano D’Amico, ospite a Start negli studi di Sky TG24, in vista del voto di domenica. D’Amico si è detto convinto “che la ...abruzzoweb