Abruzzo | Conte | ‘qui pagina rinnovamento che potrà colpire governo’

"L'Abruzzo? Ma lei è pugliese - cosa promettete?" : Conte zittito e umiliato dalla Guerzoni | Video. Serata non facile per Giuseppe Conte, il leader del Movimento 5 Stelle "torchiato" in studio a Otto e mezzo, su La7, dalla conduttrice Lilli Gruber (mai ... (liberoquotidiano)

Elezioni Abruzzo 2024 - Schlein e Conte tirano la volata a D’Amico : “Andiamo a vincere”. (Adnkronos) – Schlein e Conte in campo per Luciano D'Amico, candidato alle Elezioni regionali 2024 in Abruzzo contro il governatore uscente del centrodestra ... (webmagazine24)