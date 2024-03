Abruzzo | Calenda | ‘alleanza con M5S qui va bene | ma distanze incolmabili’

(Di venerdì 8 marzo 2024) Roma, 8 mar. (Adnkronos) – Inl’alleanza con i 5 Stelle Quello per le regionali in“vaperché c’è un bravo candidato presidente e si parla di temi regionali, per il resto la distanza coi 5 stelle è incolmabile. Conte non è un progressista, è un populista ma sta in una coalizione che appoggia un candidato che non è un suo candidato”. Così Carloa Rainews. “C’è un candidato che ha dimostrato di saper amministrare benissimo una università e ha risanato l’azienda di trasporti. La competenza viene prima di tutto, altrimenti la politica non serve a niente, è il televoto del Festival di Sanremo”. L'articolo CalcioWeb.

