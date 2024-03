Aborto. Pro Vita Famiglia : da Macron delirio imperialista. Flash-mob davanti le ambasciate francesi. (Adnkronos) - 8 marzo 2024. « Macron vuole scatenare in Europa una guerra ideologica sull'aborto come Napoleone scatenò una guerra militare: il risultato ... (liberoquotidiano)

Aborto. Pro Vita Famiglia: da Macron delirio imperialista. Flash-mob davanti le ambasciate francesi: Così Jacopo Coghe, portavoce di Pro Vita & Famiglia Onlus, sull’annuncio da parte del Presidente Emmanuel Macron di voler inserire nella Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea il “diritto ...adnkronos

Il premier pro-Nato, il leader sindacalista, la donna nata in vitro: il manifesto politico degli ospiti di Biden allo stato dell’Unione: Il sindacalista più potente e l’attivista pro Aborto In tribuna c’era poi Shawn Fain, il sindacalista a capo della potente United Auto Workers – 400mila membri attivi e 580mila pensionati – che solo ...repubblica

8 marzo, manifesti choc di Pro Vita contro l'Aborto: "Non una di meno, ma per davvero": In occasione dell'8 marzo, Giornata internazionale della donna, anche l'associazione anti abortista Pro Vita & Famiglia interviene e non senza polemiche. I manifesti choc apparsi in città stanno ...romatoday