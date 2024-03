Aborto | non lasciamo che il potere si nutra della nostra paura

(Di venerdì 8 marzo 2024) “Pour l’adoption sept cent quatre-vingts, contre soixante-douze” in francese è così musicale che l’8 marzo ho voglia di canticchiarlo e farne l’inizio di una strofa. L’incipit di una novella Marsigliese alla quale aggiungere un domani, altre strofe, in altre lingue, fino a farne una canzone sulla libertà di scelta delle donne come diritto costituzionale in ogni Paese. Prima pietra tombale sulle smanie atavichecultura dello stupro che vuole dominare i corpi delle donne e piegarne la volontà fino a negare la libertà di scegliere se essere madri o non esserlo. Quanto avvenuto in Francia ha sottratto una fetta infinitesimalepopolazione femminile mondiale, all’angoscia e alladi vedere rimessi in discussione i propri diritti e con essi, la salute e la vita. Nel resto del mondo laresta ancora ...

