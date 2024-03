Abbasso il femminismo | viva i diritti

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di venerdì 8 marzo 2024) Odio gli ismi, e questo comprende anche una smodata idiosincrasia per il. Eppure sono dalla parte delle donne, e detesto ogni discriminazione. Oggi non festeggio: oggi dico che non dobbiamo avere più quote rosa, dobbiamo avere semplicemente lo stesso livello di considerazione di un maschio, ma soprattutto dobbiamo poter accedere agli stessi stipendi, poter avere la stessa formazione e dobbiamo poter avere gli stessi stipendi. Ma c’è un ma: dobbiamo meritarcelo, non ce lo deve concedere qualcuno per sentenza. Non voto una donna in quanto donna, non metto a capo della mia azienda una donna perché devo riempire una quota: lo faccio perché, a parità di formazione, di competenza, di bravura e professionalità, la preferisco a un’altra persona, di qualunque genere essa sia. Nello stesso modo detesto i vini da donne, i gusti da donne, i piatti da donne e i menu da ...