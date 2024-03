A1 Chiusure notturne uscita stazione di San Vittore

(Di venerdì 8 marzo 2024) Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, nelle tre notti di domenica 10, lunedì 11 e martedì 12 marzo, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa ladi San, inper chi proviene da Roma. In alternativa si consiglia di uscire a Cassino. Lo comunica Autostrade. (Com/Red/ Dire)

Autostrada A1 : chiusure notturne dei tratti Incisa Reggello-Valdarno e Calenzano Sesto Fiorentino-Barberino. Sull' Autostrada A1 Milano-Napoli, sono in programma le seguenti chiusure notturne dei tratti Incisa Reggello-Valdarno e Calenzano Sesto Fiorentino-Barberino ... (firenzepost)

A12 Roma-Civitavecchia : Chiusure notturne Maccarese Fregene. Sulla A12 Roma-Civitavecchia , per consentire lavori di manutenzione cavalcavia di svincolo, sarà chiusa l’entrata di Maccarese Fregene , verso ... (romadailynews)

Confcommercio, 'chiusura Ponte Lueg minaccia economia trentina': L'unica soluzione per mitigare l'impatto di questa chiusura è ottenere il permesso di transito notturno per i mezzi pesanti". "I lavori di ammodernamento del Ponte di Lueg sono necessari - ha detto ...ansa

Viabilità: su Diramazione Roma sud aggiornato programma Chiusure stazione Monteporzio Catone: Sulla D19 Diramazione Roma sud della A1 Milano-Napoli, è stato aggiornato il programma delle Chiusure notturne della stazione di ...agenzianova

A22, la chiusura per 2 anni del ponte austriaco di Lueg mette in allarme il Trentino. Confcommercio: "Una grave minaccia per la nostra economia": TRENTO. I prossimi lavori sul ponte austriaco di Lueg minacciano di portare al collasso un’arteria già gravata da una situazione difficile e rischiano di minare l'economica del Trentino. A lanciare l' ...ildolomiti