A Poggioreale staccata l’elettricità al campo nomadi: arrivava illegalmente dall’ex manifattura cotoniere: L’operazione della Polizia Locale. Scoperto un campo nomadi in via Caramanico in un terreno comunale. Denunciati gli occupanti. A Poggioreale staccata l'energia elettrica al campo rom di via Caramanic ...fanpage