A Napoli prima somministrazione CAR T per grave forma di leucemia

(Di venerdì 8 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minutiAll’Ospedale Pausilipon, a, per lavolta, sono state somministrate le Car T per il trattamento di unadi. Destinatario dell’innovativo trattamento un piccolo paziente di quasi 4 anni affetto da unadilinfoblastica acuta (Lla) di tipo B resistente alle terapie. Al bimbo, infatti, già sottoposto a trapianto di midollo nel maggio dell’anno scorso, a novembre è stata diagnosticata una recidiva del tumore. Dopo una attenta valutazione clinica, il team della Struttura Complessa Trapianto di Cellule Ematopoietiche e Terapie Cellulari dell’Aorn Santobono-Pausilipon, diretta dal dr. Francesco Paolo Tambaro, ha deciso di procedere con ladi Car T come opzione ...