A Milano la premiazione dei “Comuni Plastic Free 2024”

Mike James diventa il primatista di punti segnati in Eurolega, superato Vasilis Spanoulis: Stesso cognome, stessa mission: essere il primatista di punti segnati. Uno è LeBron, fresco record man di punti segnati in Nba, 40 mila, ma i numeri vanno avanti, l’altro è ...ilmessaggero

Milan-Slavia Praga 4-2: i rossoneri non brillano ma si avvicinano ai quarti: La squadra di Pioli fatica contro i cechi, che giocano in dieci dal 26’ del primo tempo. Apre Giroud, dopo il pari di Doudera arrivano le reti di Reijnders e ...repubblica

SI Campus 2024: oltre 12.500 partecipanti in presenza e on line: Milano, 7 mar. (askanews) – Oltre 12.500 partecipanti hanno seguito in presenza e online le 151 iniziative del Social Innovation Campus 2024, l’iniziativa di Fondazione Triulza che si è svolta in Mind ...askanews