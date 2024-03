A Firenze un dibattito su Alessandro Galante Garrone

A Firenze dibattito su Mediterraneo - 'La città sia un modello'. Firenze , 9 febbraio 2024 - Una giornata di dibattito tra associazioni, studiosi ed esperti sul ruolo del Mediterraneo e sulla pace per far passare il messaggio ... (lanazione)

Crollo a Firenze : genitori seguono funerali col cellulare. Mercoledì dibattito in plenaria al Parlamento europeo. Si sono svolti stamattina, 26 febbraio 2024, a Firenze i funerali di Mohamed Toukabri, 54 anni, uno degli operai morti nel Crollo del cantiere di via Mariti ... (firenzepost)

8 marzo, Polizia e commercianti fiorentini insieme contro la violenza sulle donne: In occasione dell’8 marzo, giorno della Giornata internazionale della donna, tra le iniziative della Polizia di Stato, la Questura di Firenze ha organizzato, insieme alla Confcommercio, una campagna ...055firenze

A Firenze manifestanti pro Palestina tentano il blitz alla presentazione di un libro su Golda Meir: quel che è successo a Firenze rasenta la follia. I manifestanti guidati da due influencer hanno costretto le persone nel teatro a uscire come topi. Una sola parola: vergogna». All’interno della sala ...laprovinciapavese.gelocal

Festa della Donna 2024 a Firenze, le iniziative del Comune: Al Quartiere 2, alle 14, nell’area Pettini in via Faentina, la vicesindaca Alessia Bettini, l’assessora Albanese, il presidente del Q2 Michele Pierguidi verrà inaugurata la panchina rossa in ...nove.firenze