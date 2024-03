A che ora parte Marta Bassino nel gigante di Are | programma | n di pettorale | tv

(Di venerdì 8 marzo 2024) Ad Are (Svezia), è tutto pronto per la tappa della Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino: nella sede del penultimo appuntamento stagionale si disputerà ilfemminile indomani, sabato 9 marzo 2024, con la prima manche alle ore 10.30 e la seconda run alle ore 13.30., essendo inserita nel primo gruppo di merito, poteva ricevere in sorte untra l’1 ed il 7: l’azzurra scatterà con il numero 6. Dato che tra i numeri 1 e 15 l’intervallo dinza è di 1’45”, l’italiana, al netto di ulteriori interruzioni, scatterà alle ore 10:38:45. Guarda la Coppa del Mondo di sci alpino su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese Ilfemminile di Are vedrà la diretta tv su Rai Sport HD ed Eurosport 1 HD, mentre lo streaming sarà ...

Meteo weekend - Giuliacci a Cityrumors : “Ancora pioggia ma ecco che estate ci aspetta”. “A noi sembra che la primavera non sia ancora arrivata, ma non è così: le temperature sono quelle di inizio primavera”. Le ultime settimane sono state ... (cityrumors)

A che ora parte Federica Brignone nel gigante di Are : programma - n. di pettorale - tv. Saranno sei le azzurre al via del gigante femminile valido per la tappa della Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino, in programma ad Are (Svezia) domani, ... (oasport)

"Campo largo anche in Basilicata" : ma Chiorazzo non si ritira ancora. L'esponente inizialmente indicato dal Pd lucano a candidarsi come presidente di Regione (e non gradito dai 5 Stelle) non interrompe la propria corsa a ... (ilgiornale)

"Parleranno i miei avvocati...": Vieri contro Cassano, Ventola e Adani: "Non mi interessa rispondere, perché ora penso a tutelare la mia immagine. Bisogna stare attenti a parlare! Vediamo come andrà a finire", conclude. Pare proprio di capire che lo scontro a distanza ...ilgiornale

Impagnatiello dopo l'omicidio, 'domani parliamo con Giulia': Dopo averla aspettata sotto casa, i due si erano parlati per pochi minuti senza che lei lo lasciasse entrare in casa, secondo quanto testimoniato ieri dalla giovane in aula nel processo a carico ...corrieredellosport

Comparto Sanità. Aran: via alle trattative con i sindacati il 20 marzo per rinnovo contratto 2022-2024: L’Aran, in attesa dell’approvazione definitiva da parte del ministero dell'Economia e delle finanze dell’atto di indirizzo per il rinnovo del contratto del comparto Sanità 2022-2024, ha convocato le ...quotidianosanita