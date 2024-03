A che ora parte Lisa Vittozzi oggi nella sprint di Soldier Hollow | n di pettorale | dove vederla in tv e streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 8 marzo 2024) La Coppa del Mondo di biathlon comincia il suo gran finale nel Nord America. Questo fine settimana è in programma la penultima tappa stagionale negli Stati Uniti aè in programma lafemminile e c’è grandissima attesa in casa Italia per, che si sta giocando la conquista della sfera di cristallo generale. In vetta alla classifica c’è sempre la norvegese Ingrid Landmark Tandrevold, che ha 93 punti di vantaggio proprio sull’azzurra, che è balzata al secondo posto della generale dopo le gare di Oslo. In piena corsa ci sono anche le francesi Julia Simon e Justin Braisaz, che sono appena dietro adi pochissimi punti.è in programma laed è una gara già fondamentale, visto che poi ...