A Barcellona si parrà la nobilitate del Napoli intanto pareggia col Torino

(Di venerdì 8 marzo 2024) Saràil dentro/fuori della stagione del. Stagione fin qui balorda e pesantemente condizionata dagli sbalzi d’umore del suo presidente. Eppure, nonostante l’imperversare di De Laurentiis – che ormai procede al ritmo di un’esternazione-picconata al giorno – ilha ancora la possibilità di cambiare verso alla propria annata da campioni d’Italia. Una vittoria in Catalogna, o comunque il passaggio del turno (anche arrivando ai rigori con un pareggio) consentirebbe di restare in corsa per il Mondiale per club che suggellerebbe un decennio da protagonisti in Italia e in Europa. E a quel punto ilsi ritroverebbe in un’altra dimensione, i mesi passati diverrebbero di colpo un brutto ricordo. La squadra ha due obiettivi: la qualificazione alla prossima Champions e appunto il Mondiale per club. Solo ...