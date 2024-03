A 16 anni pestato dal branco La solidarietà dei compagni | Noi contro ogni indifferenza

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 8 marzo 2024) Un’azione simbolica, uno striscione con su scritto ‘la violenza e l’degli adulti’ e una presa di posizione fermaforma di violenza. Ieri mattina idi classe del sedicenne aggredito lunedì all’uscita da scuola da un gruppo di adolescenti, si sono incontrati di fronte al loro istituto, il tecnico commerciale Gindi via Carducci, per far sentire la loro voce. "Cose del genere non possono e non devono accadere", hanno detto, poi hanno affisso lo striscione di fronte alla scuola. Il ragazzo, della 3BAFM, è stato vittima di una vera e propria ‘spedizione punitiva’ da parte di una ventina di ragazzi probabilmente chiamati da un altro studente del Gin, un quattordicenne del primo anno. Erano le due meno dieci quando il suono ...