A 16 anni muore in auto stroncato da un malore Era appena uscito da scuola

(Di venerdì 8 marzo 2024) Grosseto, 8 marzo 2024 – Si è accasciato indaera salito sulla macchina della mamma. Unimprovviso ha ucciso Riccardo Radiconi,16. La tragedia si è consumata intorno alle 14 in strada, davanti al bar Galli. Immediati i soccorsi. Sul posto sono giunte l’medica e la Misericordia di Grosseto. Il 16enne è morto al pronto soccorso dopo alcuni tentativi di defibrillarlo.

