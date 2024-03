8 Marzo | Colle | orrore delitto Cecchettin

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di venerdì 8 marzo 2024) 12.46 In occasione della Giornata della donna il presidente Mattarella parla anche di violenze sulle donne: "Come non ricordare le vittime nei tanti femminicidi, anche in giorni recenti?", chiede. La tragedia di Giulia"ha coinvolto tutti nell'e nel dolore". "Troppe e inaccettabilI" molestie,pressioni e discriminazioni" sul lavoro. L'arte il tema del 2024: "Le dittature promuovono arte e cultura di Stato", ma il crescere delle donne nell'arte "è stata la rivoluzione silenziosa della libertà femminile".