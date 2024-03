8 marzo | ‘Voci di Donne’ | arte e passione al Comunale di Benevento

(Di venerdì 8 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSpettacolo emblematico e ricco di significato quello andato in scena stamani in due repliche al Teatro. L’evento, denominatodi Donne – Il prezzo amaro di essere libere e geniali’ e organizzato dalla Compagnia Balletto di, ha visto la pcipazione dell’orchestra del Liceo Musicale ‘G. Guacci’, diretta da Deborah Capitanio, degli attori Linda Ocone – che ne ha curato anche la regia – Maurizio Tomaciello e Alda Parrella, e della citata compagnia di danza, diretta da Carmen Castiello. Il tutto a comporre un quadro accorato ed emozionante che, nella Giornata Internazionale della Donna, ha reso omaggio a cinque figure diverse, ma accomunate da un afflato di libertà: Letizia Battaglia, Alda Merini, Antonia Pozzi, Sibilla Aleramo ed Esther Johnson. Quest’ultima, come si ...

