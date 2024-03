8 marzo via al corteo delle donne a Bologna | il fiume rosa invade il centro

(Di venerdì 8 marzo 2024), 82024 - Tantissime persone, circa duemila, si sono riunite in piazza XX Settembre per iltransfemminista organizzato da “Non una di meno” in occasione della festa della donna. Ilper dire no alla violenza patriarcale e per la parità di genere, è partito poco dopo le 18 per raggiungere, intorno alle 21, piazza Maggiore, ultima tappa della manifestazione. Alpresenti anche moltissime bandiere della Palestina per il cessate il fuoco a Gaza., lesi sono date appuntamento in piazza XX Settembre Il grandetransfemminista sarà monitorato dalle forze dell’ordine, per evitare disordini e per cercare di creare meno problemi ...

8 marzo : Conte distribuisce mimose - 'uomini che non vi rispettano mandateli subito via'. Roma, 8 mar. - (Adnkronos) - distribuisce mimose alle donne presenti e fa loro gli auguri per l'8 marzo , il presidente del M5S Giuseppe Conte a Celano, in ... (liberoquotidiano)

Tre cortei per l’8 marzo a Venezia e Mestre: E poi alle 18, il via al corteo del Laboratorio Climatico Pandora che ha richiamato ... il messaggio per annunciare la mobilitazione mestrina del 8 marzo. «Non ci stancheremo mai di dire che le strade ...nuovavenezia.gelocal

8 marzo, 500 in piazza a Napoli per lo sciopero transfemminista: «Oggi siamo in piazza come ogni 8 marzo – spiega una portavoce di “Non una di Meno ... i manifestanti hanno effettuato anche un’altra tappa non programmata in via Toledo, all’esterno del consolato ...ilmattino