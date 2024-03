8 marzo | Teatro Petrarca sold out

(Di venerdì 8 marzo 2024) ARezzo, 82024 – “Sono davvero contenta della notizia che mi hanno fornito la biglietteria e gli uffici. In occasione dello spettacolo gratuito organizzato dall’assessorato alle pari opportunità per celebrare alla Giornata internazionale dei diritti delle donne si registra il tutto esaurito. Ci fa piacere appurare che il nostro regalo sia stato apprezzato dal pubblico. Sono certa che non rimarremo delusi e che il trio di cantanti liriche Appassionante, formazione artistica tutta al femminile, si esibirà in una performance di grande livello. Ringrazio ancora la Fondazione Guido d’Arezzo per il suo contributo all’evento e mi auguro che tutti coloro che usciranno dadiventino i portavoce di un’accresciuta consapevolezza e di una costante sensibilizzazione: è bello festeggiare l’8 ...

Il collettivo Dimensione Brama il 14 marzo all’Alcazar di Roma con uno show tra musica - performance e teatro. Dimensione Brama il collettivo si esibisce all’Alcazar di Roma il 14 marzo in “ Brama LIVE show ” in occasione della pubblicazione del primo singolo ... (romadailynews)

Valerio Sanzotta il 9 marzo al Teatro Arciliuto di Roma. Valerio Sanzotta LIVE AL Teatro Arciliuto DI Roma PRIMO APPUNTAMENTO DAL VIVO DEL 2024 PER IL CANTAUTORE Roma NO SABATO 9 marzo 2024, ORE 21, Teatro ... (romadailynews)

'Se uccidessi mio marito', in scena al Teatro delle Energie a Grottammare con la rassegna 'Sguardi di Donne 2024': 'Se uccidessi mio marito', in scena al Teatro delle Energie a Grottammare con la rassegna 'Sguardi di Donne 2024' - picenotime.it - IT ...picenotime

Cosa facciamo questo weekend Guida agli eventi nel fine settimana dedicato alle donne: Doppio appuntamento con In punta di Zelda, al Piccolo Teatro Orazio Costa, uno spettacolo incentrato sulla figura di Zelda Fitzgerald, moglie del grande scrittore Francis Scott. Domenica 10 marzo ...ilpescara

Nuoro, un video per dire no a violenza e discriminazioni: l’8 marzo di 16 donne: Così, in questo 8 marzo, il Comitato Pari Opportunità dell’ordine degli avvocati di Nuoro ha deciso di dare il suo contributo con un video mirato, svelato in mattinata al Teatro Eliseo durante il ...unionesarda