8 marzo | Stefani Lega | ' attiviste trasformano corteo in attacco a donne'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 8 marzo 2024) Roma, 8 mar. (Adnkronos) - "Nel giorno in cui si celebrano i nostri diritti, le militanti di Non Una di Menouna Roma in unalle. Ci chiediamo quale sia il concetto di femminismo di certe sedicentidal momento che hanno imbrattato i manifesti dellache denunciano la sottomissione dellein certe culture, difendendo per esempio leislamiche: non sonoanche loro? La difesa dei diritti non dovrebbe avere colore politico e certe iniziative violente non sono per niente edificanti". Così la senatrice dellaErika