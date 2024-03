8 marzo | se una premier donna ci ha reso più povere e precarie

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 8 marzo 2024) La condizione dellein Italia è sempre stata miserevole. Stipendi bassi, precari, intermittenti. Asili con liste troppo lunghe, orari troppo corti, tempo pieno per elementari e medie scarso. Soffitto di cristallo solidissimo, che significa essere escluse dai ruoli più alti, o esserlo pagando prezzi altissimi. Conciliazione vita lavoro difficile, impossibile, a volte infernale. In pochi si erano illusi che con una, fautrice del sostegno alle famiglie e della cosiddetta “destra sociale” (che, come vedremo non esiste in nessuna forma), potesse migliorare la nostra condizione. Si sperava, almeno, che non la peggiorasse. E invece, a un anno e mezzo dal suo insediamento, questo è ciò che è avvenuto. Via il reddito di cittadinanza, anzitutto, la misura antipovertà più importante e strutturale fatta in Italia, che ci aveva ...