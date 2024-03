8 marzo | Putin | auguri alle donne che si trovano al fronte in Ucraina

Il discorso di Putin per l’8 marzo : “Maternità - figli e famiglia sono le cose più importanti per ogni donna”. La maternità è la missione “gloriosa” delle donna, per cui le cose più importanti restano “la famiglia” e i figli”, “indipendentemente dal percorso ... (tpi)

8 marzo - Putin alle donne : “Obiettivo più importante è maternità”. (Adnkronos) – La maternità è "un obiettivo straordinario per una donna". Lo ha affermato il Presidente russo Vladimir Putin in un breve messaggio diffuso in ... (webmagazine24)