Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di venerdì 8 marzo 2024) (Adnkronos) – Laè "unstraordinario per una donna". Lo ha affermato il Presidente russo Vladimirin un breve messaggio diffuso in occasione della Giornata internazionale delle, confermando il contenuto del discorso sullo stato dell'Unione che aveva tenuto il mese scorso di fronte all'Assemblea della Federazione. Un intervento in cui il