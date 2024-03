8 marzo | poesie ed emozioni tra le detenute del carcere di San Vittore di Milano

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 8 marzo 2024), 82024 – “Mi sento come una farfalla cui vengono tarpato le ali, come un uccello chiuso in gabbia. La libertà è la cosa più preziosa. Nessuno potrà mai ridartela ma la potrai riconquistare”, con questa poesia di Alda Merini si apre l’evento in occasione della festa donna all’interno deldi San. La poesia, recitata da Alessia una delleche hanno preso parte all’evento nel giardino all’interno della casa di reclusione, è stata seguita da altrerecitate da una decina carcerate della sezione femminile del penitenziario. Perché anche inè l’8e leper quest’occasione si sono truccate con tanto di rossetto rosso, lo stesso rossetto che si sono passate l’una con l’altra ...