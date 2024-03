8 marzo | Nunzia De Girolamo | Diritti guadagnati ma libertà persa

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 8 marzo 2024) Abbiamo guadagnato, ma perso. È l'8, ma è una lotta continua. E non vuole essere, questa, la solita retorica femminista. Anche se, probabilmente, lo avete già pensato sin dalla prima frase. Non è retorica perché di questa ne è pieno il mondo. Virtuale e reale. Social e giornali, convegni e dibattiti. Ma se serve a sensibilizzare, a parlarne e far ragionare: ben venga anche quella. Se serve a far riflettere sul gender gap, sulla disparità salariale, sulla continua scelta che le donne devono fare. Non nella forma, ma nella sostanza: lavoro o famiglia, famiglia o lavoro. È drammatica, ogni volta, ma così banalmente reale. Perché a Brindisi, notizia di poche ore fa, è servito un tribunale per stabilire che una donna non poteva essere licenziata solo perché incinta. Un tribunale, con i suoi tempi. Non celeri e così ...