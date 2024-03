(Di venerdì 8 marzo 2024), 8 mar. (Adnkronos) – Un, una, un libro a fumetti e un itinerario turistico per far conoscere la figura di, educatrice, cofondatrice dell?Università Cattolica, vice presidente dell?Azione Cattolica e grande protagonista del Novecento. Il Comune di, in occasione della Giornata internazionale dei diritti delle donne, presenta una serie di iniziative perre questa milanese illustre attraverso una narrazione a più voci. Fino al 16, presso la biblioteca Valvassori Peroni, sarà aperta al pubblico unaper raccontare i momenti salienti della sua storia attraverso otto pannelli bifacciali, un pannello cronologico e cinque pannelli sagomati monofacciali. Mercoledì 13 ...

8 Marzo : a Milano primo tour sull’educazione finanziaria di Alleanza Assicurazioni. Milano , 8 mar.(Adnkronos) – La dipendenza economica delle donne è un problema reale tanto che ancora oggi sono in molte ad essere convinte di non saper ... (calcioweb.eu)

8 Marzo : Milano celebra Armida Barelli con podcast - mostra e fumetto. Milano , 8 mar. (Adnkronos) - Un podcast , una mostra , un libro a fumetti e un itinerario turistico per far conoscere la figura di Armida Barelli , educatrice, ... (liberoquotidiano)

8 Marzo: Milano celebra Armida Barelli con podcast, mostra e fumetto: Milano, 8 mar. (Adnkronos) - Un podcast, una mostra, un libro a fumetti e un itinerario turistico per far conoscere la figura di Armida Barelli, educatrice, cofondatrice dell’Università Cattolica, vic ...lanuovasardegna

Dossieraggio, Fontana: "Parole Melillo e Cantone confermano crisi di democrazia e libertà": (Agenzia Vista) Milano, 8 Marzo 2024 “La parole che sono state pronunciate dal procuratore Melillo e dal procuratore Cantone fanno capire fino in fondo l’estrema gravità di quello che si è verificato ...affaritaliani

Sold out la cena con Milito di lunedì 11 Marzo a Recco: 342 prenotati: Recco – Trecentoquarantadue prenotati: è sold out da più di un mese la cena con Diego Milito, ex attaccante dell’Inter e del Genoa, in programma lunedì 11 Marzo a Recco allo ... al coordinamento Inter ...ilsecoloxix