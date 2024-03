8 Marzo | meno fiori | più impegno | l’azione quotidiana per il rispetto delle donne

first appeared on MoltoUomo.it.

(Di venerdì 8 marzo 2024) La Festaè un’occasione per celebrare le conquiste sociali, politiche ed economiche, ma anche per fare il punto sulla situazione attuale e su ciò che ancora deve essere fatto per raggiungere una vera parità di genere. In Italia, la giornata dell’8è spesso associata alla mimosa, un fiore che simboleggia ...

Manifestazione a Roma oggi 8 marzo 2024 - gli orari e il percorso del corteo Non Una Di Meno. Strade chiuse e bus deviati per il corteo indetto da Non un di Meno a Roma in occasione dello sciopero globale transfemminista per l'8 marzo , Giornata ... (Leggi)

Manifestazione a Milano oggi 8 marzo 2024 - gli orari e il percorso del corteo Non Una Di Meno. Alle 9:30 e alle 18:30 partiranno i due cortei organizzati a Milano da Non una di Meno per l'8 marzo 2024 . Si tratta di uno sciopero di 24 ore per manifestare ... (Leggi)

L’8 Marzo non è la Festa della donna: ma forse con più rabbia e meno pazienza, ci sarà chi cercherà di spiegare che no, l’8 Marzo non è la festa della donna e no, l’8 Marzo si ricorda l’atroce morte di decine di donne segregate in una ...corrieresalentino

8 Marzo, a Messina è allarme violenza in famiglia. I dati: I casi di stalking ad esempio sono stati il 13% in meno, nel 2023, rispetto a quelli del periodo precedente, ben 21% in meno i casi di violenza sessuale. Cinque anni di boom di reati contro le donne ...tempostretto

8 Marzo: oggi sciopero e corteo a Bologna, attenzione ai disagi: Dai treni alla sanità: chi aderisce all’astensione per la Giornata internazionale delle donne. Alle 17, ritrovo in piazza XX settembre per la manifestazione di “Non una di meno” ...ilrestodelcarlino