8 marzo | Meloni | grazie alle artiste che aprono porte per tutti

(Di venerdì 8 marzo 2024) Roma, 8 mar. (askanews) – “Sono state tutte molto interessanti ma io sono una appassionata di street art legale, diciamo così, da ministro della gioventù ho molto lavorato con questi questi ragazzi, l’opera di street artist” che Chiara Capobianco ha realizzato a Catania “era straordinaria, mi è piaciuta molto. Poi sono tutte importanti nel loro lavoro, in quello che costruiscono e pergli altri, perché quando ci si afferma in qualche maniera in un mondo che deve sempre dimostrare di più, si apre sempre un’altra porta e io penso che noi dobbiamo direa queste persone, a loro a quelle che non erano qui oggi e a chiunque riesca ad aprire una porta per tutte”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgiaal termine della cerimonia per la festa dell’8al Quirinale, rispondendo a una domanda ...