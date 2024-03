8 marzo | Meloni | Fieri dei risultati

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di venerdì 8 marzo 2024) 11.16 "La festa della donna non è solo un giorno di celebrazione, ma un'occasione per riflettere sulle conquiste raggiune sugli obiettivi ancora da perseguire. Grazie al supporto di politiche concrete messe in atto dal nostro Governo, abbiamo promosso l'occupazione femminile, i cui- certificati dai dati Istat - ci rendono". Così sui social la premier Giorgia. "Tuttavia, non possiamo fermarci qui. Siamo consapevoli - aggiunge - che ci sono ancora sfide da affrontare e continueremo a lavorare".