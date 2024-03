8 Marzo | Meloni | Auguri alle donne | lavoriamo per costruire pari libertà

(Di venerdì 8 marzo 2024) (Agenzia Vista) Friuli, 082024 "a tutte ledella nazione, lavoreremo per". Così la presidente del Consiglio, Giorgia, nel corso della cerimonia per la firma dell'Accordo per lo sviluppo e la coesione tra il governo e la regione autonoma Friuli Venezia Giulia, a Pordenone. Fonte video Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

“Meloni - Meloni - vaffa…” : a rovinare l’8 Marzo le donne “isteriche” di sinistra e le trans-femministe (video). Cortei in tutta Italia si sono svolti oggi, in occasione della Festa delle donne , in tutta Italia anche da parte di movimenti femminili, anzi, femministi, ... (secoloditalia)

Otto Marzo, Mattarella ricorda Giulia Cecchettin: «Tragedia che ha coinvolto nell'orrore e nel dolore l'intera Italia»: Il ricordo della giovane uccisa dall’ex fidanzato nel discorso ufficiale del Presidente della Repubblica per la Giornata Internazionale della Donna. E papà ...mattinopadova.gelocal