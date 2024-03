8 marzo Mattarella - ‘azione culturale per corretto rapporto uomo-donna - arte trasmette valori vita’. Roma, 8 mar. (Adnkronos) – “Si è detto tante volte che occorre una profonda azione culturale per far acquisire a tutti l?autentico senso del rapporto tra ... (calcioweb.eu)

8 marzo : Mattarella - ‘tragedia Giulia Cecchettin ha coinvolto intera Italia’. Roma, 8 marf. (Adnkronos) – “Come non ricordarne le vittime nei tanti femminicidi, anche in giorni recenti ? Come non ricordare, per tutte, Gulia Cecchettin, ... (calcioweb.eu)