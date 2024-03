8 marzo | Mattarella | “Alle donne chiesto supplemento di fatica | riaffiorano pregiudizi e stereotipi” Poi il ricordo di Giulia Cecchettin

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di venerdì 8 marzo 2024): “di” Il presidente della Repubblica Sergioha ricordatodurante il suo discorso in occasione della Giornata internazionale della donna in cui ha sottolineato come, ancora oggi, ledebbano affrontare un “di” per esprimersi. Alla presenza, tra gli altri, della premier Giorgia Meloni e del presidente della Camera Lorenzo Fontana,ha iniziato il suo discorso parlando del tema scelto quest’anno per celebrare l’8, ovvero “dell’Arte”. “e arte o, meglio,dell’arte è il tema ...