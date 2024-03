8 marzo | Malan Fdi | ‘grazie a governo Meloni pari opportunità non è solo uno slogan’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 8 marzo 2024) Roma, 8 mar. (Adnkronos) – ?Giorgiaè il primo presidente donna del Consiglio dei ministri, ha rotto il tetto di cristallo per le sue capacità e non per questioni di quote di cui non ha bisogno. Un simbolo e un esempio per tutti, al punto che anche il maggiore partito di opposizione ha sentito il bisogno di identificarsi in una leadership femminile. Ne siamo orgogliosi. Ma non ci siamo fermati a questo. Oggi ilpuò con i fatti, con i risultati finora raggiunti, affermare che per noi lesonolibertà”. Lo dichiara il presidente dei senatori di Fratelli d?Italia, Lucio.“Libertà di decidere della propria vita grazie a una sempre maggiore indipendenza economica: più soldi in busta paga per chi ha più di due figli, taglio ...