8 marzo | L’appello dei Carabinieri | trovate sempre il coraggio di denunciare

(Di venerdì 8 marzo 2024) 8, Giornata Internazionale dei Diritti delle Donne.deiildiabusi e violenze L’8, Giornata internazionale dei diritti delle donne, è una ricorrenza che sottolinea l’importanza della lotta per i diritti delle donne, in particolare per la loro emancipazione, ricordando le conquiste sociali, economiche, politiche e portando l’attenzione su questioni come l’uguaglianza di genere, i diritti riproduttivi, le discriminazioni e le violenze contro le donne. Associata alla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne (che cade ogni anno il 25 novembre), viene spesso erroneamente definita come Festa della donna, anche se la motivazione alla base della ...

Patrick Zaki, '8 marzo Penso a Ilaria Salis': VENEZIA, 08 MAR - "Oggi è l'8 marzo, Giornata internazionale dei diritti delle donne ... senza rischiare di finire in prigione per questo". L'appello del giovane studioso egiziano, imprigionato in ...messaggeroveneto.gelocal

Acqua bene comune ma a caro prezzo per le Isole minori – Fondazione UniVerde e Marevivo rilanciano l’appello a Governo e Parlamento: Roma , 7 marzo 2024 - La realizzazione e la messa in funzione di impianti ... Questo è il senso dell’iniziativa di oggi e dell’appello che rivolgiamo a Governo e Parlamento per una efficace funzione ...informatorenavale

8 marzo, in migliaia a Roma per una giornata di lotta: (LaPresse) In migliaia a Roma hanno risposto all'appello di "Non una di meno" per una giornata che "non festeggia la donna ma lotta per difenderla e rispettarla". Il ...ilmattino