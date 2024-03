8 marzo | la tecnofinanza è sempre più donna | voce a 5 professioniste

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 8 marzo 2024) Firenze, 82024 - Ispirare l'inclusione è il motto della Giornata Internazionale delladi quest'anno che sottolinea l'importanza della diversità e dell'empowerment in tutti gli aspetti della società, in particolare in ambito lavorativo, e incoraggia a riconoscere le prospettive e i contributi unici delle donne. Anche l’innovazione tecnologica è di per sé inclusione, perché permette a tutti di far parte del cambiamento e crea nuove opportunità professionali in cui le donne stanno portando risultati d’eccellenza. Nel contesto delle fintech, sebbene la presenza femminile sia ancora limitata, stiamo assistendo a un’evoluzione incoraggiante: nel 2023 il 46% delle startup mostra una moderata diversità di genere, con una percentuale di donne compresa tra il 30% e il 50%. Ciò suggerisce una crescente consapevolezza e un impegno verso la promozione ...