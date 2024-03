8 marzo | la professione infermieristica è donna | in Italia sono il 76% degli iscritti

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 8 marzo 2024) Roma, 8 mar. (Adnkronos Salute) - L'resta unaa trazione femminile. E non solo nel nostro Paese, dove le infermiere rappresentano il 76%agli Ordini, ma anche a livello europeo doveoltre l'87%. E' lo spaccato che la Federazione nazionale Ordini professioni infermieristiche (Fnopi) ha reso noto e pubblicato sul proprio sito istituzionale in occasione della Giornata internazionale della. Nel terzo trimestre del 2023 - riporta la Fnopi - secondo l'analisi Eurostat elaborata in occasione dell'82024, nell'Ue la maggioranzaoccupati di età compresa tra 15 e 64 anni erano uomini: 53,5% rispetto al 46,5% donne, ma per ladi infermiere il discorso cambia. ...