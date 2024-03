8 marzo | la marea invade Roma per lo sciopero di Non Una di Meno | migliaia di donne in piazza

(Di venerdì 8 marzo 2024) "Se ci fermiamo noi si ferma il mondo".leinquesta mattina alla manifestazione di Non Una di, organizzata in occasione dellotransfemminista globale.

'Se ci fermiamo noi si ferma il mondo', marea fucsia a Roma: "marea fucsia" sfila per la Capitale. Al motto "se ci fermiamo noi, si ferma il mondo", è partito il corteo femminista di Roma. Già in migliaia in piazza al Circo Massimo per lo sciopero generale ...ansa

8 marzo: un’onda fuscia per le vie della città: Un'onda fucsia tra le strade astigiane. “Siamo marea che non si fermerà, vogliamo diritti e libertà” uno degli slogan della manifestazione. Venerdì 8 ...gazzettadasti