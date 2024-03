8 marzo | immunologo | “La mimosa lasciamola sull’albero | rischio allergia con contatto”

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di venerdì 8 marzo 2024) Minelli: "Un fiore certamente bello a vedersi, ma con una potenziale capacità di nuocere" "Proprio per la sua peculiarità dell’esseredi ‘prossimità’, quello dellarimane un fiore certamente bello a vedersi ma da guardare a distanza, in forza di una sua potenziale capacità di nuocere perdiretto. Una ragione di più per