8 marzo Il diritto delle donne al lavoro è quello meno rispettato in Italia

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 8 marzo 2024) Inquando si parla dei problemi, ci si concentra soprattutto – giustamente – sui diritti civili non rispettati o minacciati: aborto, nidi, congedo parentale, eccetera (come fossero problemi solo femminili e non di tutti). Ma sui diritti, purtroppo, il discorso politico-mediatico finisce subito in stallo, perché i partiti – come le persone nei bar e sui social – puntualmente si dividono. C’è un, però, di cui insi parla troppo poco. Cioè se ne parla, ma mai come la gravità della sua mancanza imporrebbe: il. In, lelavorano troppo poco e, quando lavorano, sono pagatedegli uomini (a parità di mansioni e competenze) e fanno poca o nessuna carriera (in ogni caso ...