8 marzo | il corteo degli studenti a Milano

Milano - corteo per l’8 marzo : alcuni manifestanti imbrattano le vetrine di Zara - Armani e Starbucks. corteo di studenti e studentesse oggi, 8 marzo , a Milano in occasione della festa della donna. Tantissimi i ragazzi e le ragazze che stanno manifestando ... (tpi)

8 marzo, in migliaia a Roma per una giornata di lotta: (LaPresse) In migliaia a Roma hanno risposto all'appello di "Non una di meno" per una giornata che "non festeggia la donna ma lotta per difenderla e rispettarla". Il ...ilmattino

Ciro Grillo e lo stupro di gruppo, associazioni femministe in corteo fino al tribunale di Tempio Pausania: In occasione dell’8 marzo manifestazione in coincidenza con il processo che si tiene per le violenze sessuali su Silvia e la sua amica Roberta ...genova.repubblica

Milano, corteo per l’8 marzo: alcuni manifestanti imbrattano le vetrine di Zara, Armani e Starbucks: corteo di studenti e studentesse oggi, 8 marzo, a Milano in occasione della festa della donna. Tantissimi i ragazzi e le ragazze che stanno manifestando contro la violenza patriarcale e per la ...tpi