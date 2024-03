8 marzo | Ghio Pd | ‘servono fatti | a lavoro per parità salariale di carriere’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 8 marzo 2024) Roma, 8 mar. (Adnkronos) – ?L’8e’ la Giornata internazionale della donna ed e’ impegno e lotta, e consapevolezza dei passi avanti, ma soprattutto delle ingiustizie e delle iniquita’ da combattere. E’ il modo di rafforzare l’impegno per otteneree di carriere, per fare in modo che lo Stato garantisca i servizi che sollevino le donne dal peso univoco della cura”. Così la vicepresidente del gruppo del Pd della Camera, Valentina.“E’ la giornata che ci sprona a chiedere la pace nei conflitti che colpiscono le donne con l’uso del loro corpo come bottino di guerra. E’ l’occasione per ribadire che non e’ accettabile la violenza fisica, psicologica, economica e di qualsiasi altra forma sulle donne e che ci deve essere tutela, prevenzione, giustizia, educazione. Fino a che ...