8 marzo | festa della Donna | tradizioni e significato

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di venerdì 8 marzo 2024) 8, perché si festeggia?di questa giornata L’attenzione da rivolgere alle donne non è solamente in questo giorno, ma sempre: tutti i giorni. Purtroppo, però, per qualcuno non è affatto così. Oggi è l’8, giornata internazionale dei diritti. Oggi è la “” che tende a celebrare le conquiste sociali, economiche e politiche delle donne e di tutte le discriminazioni e violenze che le vedono vittime. Purtroppo ancora oggi, non solo in Italia ma in tutto il mondo. Perché si festeggia la? (Pixabay Foto) Cityrumors.itPerché si festeggia? La prima volta venne celebrata negli USA, nel febbraio del 1909. La decisione fu presa dal Partito ...