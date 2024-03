8 marzo | Festa della donna Le due bufale sulla sua origine

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 8 marzo 2024) Firenze, 82024 – Ogni 8la Giornata internazionaleaccende i riflettorisituazione del mondo femminile. Riguardo la natura, la storia parla piuttosto chiaramente: questa celebrazione si tiene negli Stati Uniti d'America a partire dal 1909, in alcuni paesi europei dal 1911 e in Italia dal 1922. Per quanto riguarda le origini sappiamo con certezza che il ‘Woman’s day’ fu un’idea del partito Socialista americano, idea che già due anni prima era stata dibattuta a Stoccarda durante il VII Congresso dell'Internazionale socialista, durante una lunga discussioneconcessione del voto alle donne. È storia. Eppure ogni anno la rete viene invasa da dueche potrebbero apparire innocue ma che ...